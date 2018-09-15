Можно ли жить без мозга
Что такое человеческое сознание? Насколько важен для нас мозг? Какие процессы происходят в мозге при травмах? Даже сегодня учёные не познали мозг полностью. Однако мы знаем, что головной мозг - один из важнейших органов. Даже крошечные повреждения способны необратимо изменить человека, расстроить психику или лишить некоторых функций. Впрочем, наука знает случаи, когда люди жили и без мозга. О них расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.
1. Есть историческое свидетельство, датируемое 16 веком, о мальчике, который в возрасте трёх лет умер от травмы головы. При вскрытии выяснилось, что у ребёнка не было мозга.
2. В 19 веке профессор Хуфландом из Германии описал уникальный случай. Он произвёл вскрытие пожилого мужчины, который умер после паралича. До самых последних минут жизни пациент был в состоянии мыслить, но оказалось, что в черепной коробке у него вместо мозга была вода.
3. В 1940 году доктор Аугусто Итуррича представил доклад в Боливийском Антропологическом обществе о подростке 14 лет, которого госпитализировали с диагнозом "опухоль в мозге". Мальчик постоянно жаловался на головную боль, но сохранял сознание до последнего. Вскрытие показало, что мозг был отделён от внутренней полости черепа, а кровь к нему доступа не имела. Фактически мозга у мальчика не было.
4. Голландский врач Йоханнес Боргстайн наблюдал маленькую пациентку, которая буквально поразила врачей. В 2002 году девочке сделали операцию, удалив левое полушарие мозга. Нейрофизиологи полагают, что именно в левом полушарии находятся центры, отвечающие за речь, то есть кроха должна была разучиться разговаривать. Тем не менее, малышка не только сохранила эту способность, но и освоила ещё два языка.
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