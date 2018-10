10 безумных детских имен, запрещенных судом

После попыток оригинально назвать новорожденных в некоторых странах даже были приняты специальные законы. Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет составленный изданием "22 words" список самых странных имен, которые придумали родители своим детям.

Messiah (Мессия)

В 2013 году суд в Техасе запретил назвать новорожденного Мессия и потребовал, что имя малыша сменили на Мартин. В постановлении говорилось, что словом Миссия может именоваться только Иисус Христос. Правда, позже решение суда было отменено.

1069

Таким именем, а точнее числом, родители пытались назвать своего ребенка в штате Северная Дакота. Однако местные законы запрещают давать людям имена в виде цифр.

Monkey (Обезьяна)

В Великобритании была пресечена попытка назвать ребенка Обезьяна. В Соединенном Королевстве запрещены имена, которые могут быть восприняты как расистские или оскорбительные.

Chow Tow (Вонючая голова)

В Малайзии не разрешается называть детей именем Чоу тоу, что на местном языке означает "вонючая голова". Можно предположить, что такая попытка была сделана, иначе зачем малайзийским правителям понадобился бы такой закон?

Nutella (Нутелла)

Одна французская пара захотела назвать свою дочь Нутеллой. Родители надеялись, что их малышка будет такой же сладкой, как шоколадная паста. Однако суд не счел идею удачной и заставил сменить имя ребенка на Эллу.

Anal (Анал)

Именно так кто-то пытался назвать своего отпрыска в Новой Зеландии. К счастью, местный суд разрешения не дал.

Akuma (Дьявол)

В Японии неоднократно предпринималась попытка назвать новорожденных Акума, что значит Дьявол. В результате такое имя было запрещено в стране.

Talula Does The Hula From Hawaii (Талула танцует гавайскую хулу)

Когда-то в Новой Зеландии особо креативные родители попытались назвать новорожденную таким именем, однако власти не оценили творческого порыва. Правительство поручило органам опеки проконтролировать, чтобы девочке дали нормальное имя.

Osama Bin Laden (Усама бен Ладен)

Так хотела назвать своего сына супружеская пара в Германии. Однако суд не разрешил дать ребенку террористическое имя.

Robocop (Робокоп)

В мексиканском штате Сонора пытались назвать малыша в честь робота-полицейского из кино, но и здесь власти пресекли попытку соригинальничать.

