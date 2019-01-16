Мастер-класс: девушка показала, как правильно играть в бильярд - ВИДЕО

Чтобы научиться хорошо играть в бильярд, бесспорно, нужно много тренироваться и оттачивать мастерство, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Талантливая бильярдистка из Китая доказала, что хотя техника - это очень важно, всегда найдётся место для фантазии и креативного подхода к игре.

Неудивительно, что трюк женщины вызвал бурю восторгов в социальных сетях, и у многих, кто осваивает бильярд, появился достойный пример для подражания.

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