Мастер-класс: девушка показала, как правильно играть в бильярд - ВИДЕО

16 января 2019 15:39

Чтобы научиться хорошо играть в бильярд, бесспорно, нужно много тренироваться и оттачивать мастерство, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Талантливая бильярдистка из Китая доказала, что хотя техника - это очень важно, всегда найдётся место для фантазии и креативного подхода к игре.

Неудивительно, что трюк женщины вызвал бурю восторгов в социальных сетях, и у многих, кто осваивает бильярд, появился достойный пример для подражания.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Талантливая бильярдистка показала не только потрясающую технику игры, но и фантазию

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