Студент сдал зачёт благодаря мягкой шёрстке и лапкам - ВИДЕО

Солопова Надежда Саввична из Уральского государственного архитектурного университета известна, помимо прочего, своей любовью к котикам. И на какие только ухищрения обычно не идут её студенты, чтобы получить хорошую оценку. Но среди всех случаев особенно запомнился этот, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Стены этой аудитории уже многое повидали: студенты, прознав об особой симпатии Надежды Саввичны к усатым и полосатым, принялись приходить в одежде с изображениями кошек, приносить тетради и ручки с кошачьими принтами и пару раз умудрились даже пронести в университет живых котов. С каждый разом удивить и обрадовать преподавательницу становилось всё сложнее, но одному студенту это всё же удалось.

Он где-то раздобыл ростовую куклу кота Гарфилда и в таком виде заявился на пару. Реакция Надежды Саввичны покорила всех присутствующих: женщина пришла в полный восторг от такого котяры, гладила его и приговаривала, что теперь ему просто обеспечен пожизненный зачёт.

Сам инцидент произошёл в мае прошлого года, но о видео вспомнили только сейчас, и оно моментально набрало популярность. У многих сложилось неверное впечатление о преподавательнице права, но студенты тут же поспешили защитить её честь. Надежда Саввична всегда преподавала интересно и с огоньком и никому просто так оценки не ставила - с котом ты приди или без.

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