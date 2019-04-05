Раннее Средневековье, отсчёт которого начался с падения Западной Римской империи, не случайно называют Тёмными веками. Историки отмечают упадок городов и культуры, вымирание населения. Проанализировав информацию о событиях той эпохи, учёные пришли к выводу, что худшим годом для когда-либо живших на Земле людей был 536 год нашей эры.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Череда бедствий

Исследователь Майкл Маккормик из Гарвардского университета называет 536 год началом "одного из худших периодов" в человеческой истории. По трагическим последствиям он превзошёл 1349 год, известный грандиозной эпидемией чумы, а также 1918 год, когда грипп "испанка" выкосил 100 миллионов человек, переживших до этого Первую мировую войну.

В 536 году значительную часть планеты покрыл загадочный туман. 18 месяцев в Европе и Азии продолжались сумерки, даже днём.

"Солнце светило подобно луне, без лучей, весь год, как будто оно потеряло силу", - писал византийский автор Прокопий Кесарийский о событии, случившемся на 10 год правления императора Юстиниана. Сам Прокопий называл загадочное явление "величайшим чудом".

Летом температура упала до 1,5-2,5 градусов, из-за чего неурожай поразил, в частности, Ирландию. Аналогичное явление наблюдалось в Китае, где летом выпал снег - в северной части страны от голода погибло 80% населения. Голодные годы продолжались и в дальнейшем - десятилетие с 536 по 546 год считается самым холодным за 2300 лет. Наконец, начавшаяся в 541 году Юстинианова чума убила значительную часть выживших, но ослабленных голодом жителей Европы и Ближнего Востока.

Довершает картину бедствий тот факт, что как раз в эти годы Византийская империя вела активные боевые действия в Италии, из-за чего было разрушено немало крупных городов. 10 декабря 536 года армия Велизария вернула под власть империи город Рим.

Разгадка тайны "чёрного тумана"

Чтобы ответить на вопрос, почему солнце перестало ярко светить, команда исследователей во главе с Маккормиком проанализировала слои льда из ледника Колле Нифетти в Швейцарии. Эти данные позволили установить, что в начале 536 года в атмосферу северного полушария попали тучи пепла. "Виновником" считается один из вулканов Исландии. Извержения и похолодания повторились в 540 и 547 годах, о чём говорят очень узкие кольца деревьев, которые росли в то время в Алтайских горах. Завеса из микрочастиц с содержанием серы и висмута буквально "укутала" небо над Европой, свидетельства чему были найдены в глубинах гренландских льдов. Это стало причиной новых голодных лет.

Сопоставление данных "ледяной летописи" с другими источниками позволило учёным установить, что практически все крупные похолодания на протяжении 2300 лет объясняются вулканической активностью.

Толчок

События 536-660 годов называют Позднеантичным малым ледниковым периодом - среднегодовые температуры в это время были существенно ниже нормы. Но если для цивилизации Средиземноморья голод и чума стали причинами упадка, то для многих народов климатические изменения послужили толком к миграции и последующему политическому процветанию.

Так, англосаксы в этот период активно перебираются с побережья Северной Германии на Британские острова, где создают несколько королевств.

Славяне же с территории гипотетической прародины между Вислой, Днепром и Карпатами начинают экспансию в трёх направлениях - на юг, запад и восток, вплоть до Пелопоннеса, Эльбы и озера Ильмень.

Еще один народ, пришедший в движение в ту пору - арабы. Похолодание вызвало увеличение осадков на Аравийском полуострове, из-за чего у местных племён стало больше скота - коней и верблюдов - что в свою очередь, облегчило военные набеги на соседние страны. Пророк Мухаммед родился в 570 году, а при его наследнике - халифе Умаре ибн аль-Хаттабе - обращённые в ислам арабы вторглись в земли Византии и державы Сасанидов, завоевав области древнейшей культуры - Месопотамию, Иран, Палестину, Сирию и Египет.

Между тем, историки не склонны объяснять все социально-политические процессы того времени только климатическими изменениями и полагают, что в каждом случае имел место целый комплекс факторов.