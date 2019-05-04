Хотя его казнили более 20 лет назад, при упоминании имени Андрея Чикатило люди вздрагивают до сих пор. Его считают одним из крайне жестоких и самых известных советских маньяков. "Бешеный зверь", как его называли, был обвинен в 53-х убийствах, хотя, по оперативным сведениям, совершил больше 65 зверских преступлений. В числе его жертв дети в возрасте от 7 лет, девушки и женщины.

Как передает Day.Az, об этом сообщает russian7.ru.

Согласно некоторым версиям, тяжелое детство Чикатило и постоянные издевательства в школе и в армии сделали его закомплексованным и забитым, в результате чего он возненавидел весь мир. А совершаемые им страшные убийства и насилие были возможностью почувствовать себя всемогущим и уникальным. На самом деле он и стал уникальным в своем роде, прославившись на весь мир, но мало кто задумывается, какие испытания принесла такая "слава" его родным и близким. После задержания "убийцы из лесополосы" жизнь его жены разделилась на две части - до и после признания его вины.

Счастливая жена примерного мужа

Фаина Одначева выросла в многодетной семье, с одиннадцатью сестрами и братьями. Она не отличалась привлекательной внешностью и не пользовалась успехом у мужчин. Когда в 1963 году подруга познакомила ее со своим братом Андреем, между ними почти сразу возникли чувства и спустя полтора месяца они поженились.

Фаина вполне оправданно относила себя к числу женщин, удачно вышедших замуж. Чикатило, в отличие от мужей ее сестер и подруг, не пил, не курил, не устраивал скандалов и во всем был образцовым супругом. Он даже исправно копил деньги на машину и, наконец, купил желанный "Москвич", ставший, по словам сына, предметом зависти ее многочисленной родни. Кроме того, близкие к дому люди неоднократно отмечали, что именно Одначева была, по сути, главой семьи, а муж во всем ее слушался и подчинялся.

Первый ребенок пары умер в возрасте 8-и месяцев, но спустя год у них родилась дочь, а еще через 4 года - сын. Впоследствии их сын Юрий также будет утверждать, что у него был идеальный отец - "Отец для меня был самым лучшим папой в мире... Ничего такого особенного за отцом я не замечал (да и никто из домашних). Вообще, я считаю, что отец на самом деле ни в чем не виноват. Или почти ни в чем...". Никаких странностей в поведении человека, который в скором будущем получил прозвище "ростовское чудовище", родные не замечали. Или не хотели замечать...

Настораживающие детали

Защитники Фаины Одначевой любят повторять, что Чикатило не могли вычислить целых 12 лет, чего уж требовать от необразованной женщины, для которой он к тому же был примерным мужем? Однако в их совместной жизни было немало моментов, которые должны были как минимум насторожить ее. Для некоторых из них Фаина находила оправдания, а на отдельные эпизоды, по-видимому, просто закрывала глаза.

При этом "странности" начались уже в самом начале совместной жизни супругов. Сама Фаина рассказывала: "С первой же брачной ночи я почувствовала у него половую слабость, он не мог совершить половой акт без моей помощи". Однако она не придала этому особого значения и приписала инцидент его застенчивости. Не смущала ее и слишком частая смена мест работы мужа. За домогательства к ученицам интерната он лишился должности завуча, а из ПТУ ушел из-за приставаний к подростку. Чикатило объяснял свои увольнения кознями коллег и наговорами.

С 1982 года, когда началась серия убийств "бешеного зверя", по свидетельствам жены, их половая жизнь и вовсе сошла на нет. Женщина была уверена, что ее муж - импотент, возможно, поэтому спустя годы никак не могла поверить, что он может быть сексуальным маньяком. Фаину не настораживали и частые командировки Чикатило, откуда он возвращался в одежде, испачканной землей и кровью. Сам он объяснял это особенностями работы снабженца, которому приходится лазить где угодно.

Примечательно, что дочь Фаины и Андрея отреклась от отца задолго до его ареста, после того, как он приставал к ее сыну, собственному внуку. Но и этот факт почему-то не испугал жену кровавого маньяка.

Крушение всех надежд

Как рассказывал следователь Амурхан Яндиев, Фаина Чикатило до последнего не верила в вину своего мужа, пока не посмотрела видеозапись, на которой он показывает следствию место захоронения своей последней жертвы. Согласно воспоминаниям Яндиева, на встрече с Чикатило в тюрьме она произнесла всего одну фразу - "Как же так, Андрей?", после чего отреклась от него навсегда.

Женщина вернула свою девичью фамилию, но это не спасло ее с сыном от гонений. В городе все равно узнали о них и, как вспоминает Юрий, писали на их почтовом ящике угрозы и проклятия. Поэтому Фаине пришлось уволиться с поста заведующей детским садом и переехать в Харьков, где она устроилась на работу реализатором на рынок, стала помогать дочери с воспитанием внуков и так прожила до самой смерти.