Сегодня общий эмоциональный фон дня может казаться спокойным, даже сонным, однако такое впечатление обманчиво. Звезды гороскопа предупреждают, что это спокойствие сжавшейся пружины, которая способна распрямиться в любой момент, выливаясь в неожиданные поступки, яркие чувства и эмоциональные порывы. Впрочем, совсем не обязательно пружина обязана распрямиться - подавляющее большинство людей сегодня просто будет ощущать подспудное внутреннее напряжение, не имеющее выхода. Или же просто странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.

Овен

Сегодня Овен наконец-то сможет утолить свою жажду общения! День склоняет его к тому, чтобы искать спасения от рутины там, где жизнь бьет ключом. Но под лежачий камень вода не течет, и если Овен сегодня хочет повеселиться, ему следует позаботиться об этом заранее: сделать пару звонков, убедиться, что он включен в список приглашенных на вечеринку. И главное - не действовать в одиночку там, где есть возможность собрать вместе кучу друзей.

Телец

Сегодня Телец рискует пережить чувство разочарования по отношению к чему-то или к кому-то. Возможно даже, что этим "кем-то" окажется он сам! Выбить его из колеи и заставить переживать сегодня способна любая мелочь или небольшая критика со стороны. Звезды гороскопа советуют Тельцу не тратить нервные клетки на пустяки и, главное, не пытаться решать проблемы радикально. Помните, что лучшее средство от головной боли - это все-таки не гильотина, а анальгин.

Близнецы

Сегодня Близнецы сумеют сполна насладиться каждой минутой! Отвлекшись от дел, они погрузятся в "здесь" и "сейчас". В этот день Близнецы не настроены торопиться - они находятся в гармонии с миром и сумеют сполна ощутить, что такое настоящие чувства и настоящая жизнь. Даже неотложные дела вряд ли способны сегодня вывести Близнецов из созерцательного, медитативного настроя - скорее всего, Близнецы найдут способ их отложить.

Рак

Сегодня Рак способен то и дело раздражаться по мелочам. Именно по мелочам - крупные проблемы (если вдруг они встретятся на пути) Рак сумеет встретить стоически. Что же касается небольших накладок, то здесь Рак способен дать волю чувствам: его реакция будет подобна стрельбе из пушки по бедным воробьям. Так что лучше сегодня Раку погрузиться в решение серьезных вопросов. Причем желательно тех, которые ему под силу решить в одиночку.

Лев

Сегодня Лев способен покорить своим обаянием всех! День наделяет его умением заражать своими эмоциями окружающих, что делает его превосходным оратором. Если Лев планировал поделится с кем-либо своими проектами, увлечь идеями или просто найти общий язык, лучшего момента для этого ему не придумать! И пусть сегодня он склонен преувеличивать и фантазировать прямо на ходу - именно это и станет его волшебным ключом к сердцам окружающих.

Дева

Сегодня Дева способна взяться за массу важных и интересных дел! Особенно ее будут привлекать проекты, связанные с обустройством личного пространства: дома, дачи, машины. У Девы будут буквально чесаться руки в желании что-нибудь в них поменять! Однако не успеет она взяться за реализацию одной идеи, как на смену ей придет еще и еще... За рассуждениями о том, какая из них лучше, Дева сегодня вряд ли сумеет довести хотя бы одну до конца.

Весы

Сегодня - не лучший день для решения серьезных вопросов. Звезды гороскопа не будут склонять Весы к тому, чтобы корпеть над учебниками или заниматься другими делами, требующими внимания. Зато их яркая фантазия не будет знать преград! Весам сегодня будет трудно противостоять желанию выкинуть что-нибудь экстравагантное или просто сбежать от рутины в красочный мир своих грез. Да и зачем противиться тому, что дарит столько положительных эмоций?

Скорпион

Сегодня Скорпиону вряд ли удастся избежать путаницы, связанной с деньгами! Возможно, он незаметно превысил свой бюджет, сделал не ту покупку или же существует неясность с его счетом в банке. Выясниться может что угодно, и Скорпион должен быть к этому готов. Но вот чего не надо делать точно, так это пытаться сегодня самостоятельно исправить ситуацию - поверьте, будет только хуже. Если же Скорпион не может ждать, ему придется доверить кому-то контроль над своим кошельком.

Стрелец

Сегодня Стрельцу может прийти в голову идея, как самым радикальным образом изменить свою жизнь! Эти грандиозные планы могут касаться карьеры, личной жизни или других сфер. Однако даже если эти задумки покажутся Стрельцу гениальными, звезды гороскопа советуют ему умерить свой пыл: сегодня есть большая вероятность того, что Стрелец принимает желаемое за действительное. Дайте возможность своим революционным идеям вызреть или просто отложите их на потом.

Козерог

Сегодня Козерогу не стоит даже браться за дела, в которых он не чувствует уверенности в своих силах. А таких дел, к сожалению, будет большинство. День не подходит для решения сложных задач и тем более запуска новых проектов: Козерог просто не сможет ориентироваться в быстро меняющейся обстановке. Зато сегодня у Козерога будет удивительно светлый взгляд на мир, способный увидеть солнце даже сквозь плотные тучи.

Водолей

Сегодня звезды гороскопа советуют Водолею вспомнить о своих полузабытых мечтах. А может, ситуация сама напомнит о них. В любом случае, Водолею стоит погрузиться в мир фантазий, в котором нет границ и возможно все. Его мышление будет ярким и образным, а творческий потенциал - на большой высоте. Творить, выдумывать, парить на крыльях мечты - вот то, что способно сегодня сделать Водолея по-настоящему счастливым! В отличие от работы и скучных будничных дел.

Рыбы

Сегодня звезды гороскопа советуют Рыбам серьезнее относиться к своим снам! Они обещают быть яркими как никогда, а граница между ними и реальностью - на удивление зыбкой. Другими словами, каким бы сегодня ни был сон - даже совсем фантастическим - звезды гороскопа советуют Рыбам, проснувшись, заглянуть в Сонник и поискать в нем ответы на свои вопросы. Возможно, сон даст вам ценный совет, а может быть и вовсе окажется вещим!

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