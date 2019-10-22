https://news.day.az/unusual/1165890.html 17 редких редких фото знаменитостей, которые мало кто видел
17 редких редких фото знаменитостей, которые мало кто видел
Многие из нас не привыкли вести себя легкомысленно, забавляться или кривляться. Между тем беззаботность и детское поведение улучшают работу мозга и продлевают жизнь, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru. Не бойтесь ребячиться время от времени. Да, образ собранного и солидного человека порой идет на пользу, но поддерживать его постоянно не нужно ни вам, ни окружающим.
Мы нашли уникальные фотографии, где дурачатся даже самые серьезные исторические личности. Потому что каждому хоть иногда хочется забыть о своей важной миссии и просто побыть собой.
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