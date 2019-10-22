Многие из нас не привыкли вести себя легкомысленно, забавляться или кривляться. Между тем беззаботность и детское поведение улучшают работу мозга и продлевают жизнь, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru. Не бойтесь ребячиться время от времени. Да, образ собранного и солидного человека порой идет на пользу, но поддерживать его постоянно не нужно ни вам, ни окружающим.

Мы нашли уникальные фотографии, где дурачатся даже самые серьезные исторические личности. Потому что каждому хоть иногда хочется забыть о своей важной миссии и просто побыть собой.

Робин Уильямс одет как чирлидер, 1980 г.

Чарли Чаплин зависает с друзьями, 1923 г.

Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне танцуют в Каннах, 1990 г.

Мэрилин Монро кривляется, 1953 г.

Президент Форд демонстрирует свои навыки Пеле.

Шэрон Стоун и Эллен Баркин дразнят 19-летнего Леонардо Ди Каприо на вечеринке Vanity Fair в рамках вручения премии "Оскар", 1994 г.

Герцог и герцогиня Виндзорские забыли про английскую чопорность, скинули туфли и прыгают как дети, 1959 г.

Далай-лама такой, какой есть.

Одри Хепбёрн.

Английский король Георг VI съезжает с горки, 1925 г.

Эрнест Хемингуэй ногой запускает банку в небо, 1959 г.

The Beatles и Мохаммед Али, 1964 г.

Пол Верховен и Арнольд Шварценеггер во время съемок фильма "Вспомнить все", 1989 г.

А тем временем Жерар Депардье катает Джона Траволту, 1982 г.

Че Гевара в детском саду в Шанхае, 1960 г.

Нэнси Рейган на коленях Мистера Ти, известного американского актера.

Адриано Челентано на велосипедике, 1955 г.

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