Если посмотреть на карту полетов авиалайнеров, то можно заметить, что через Тихий океан самолеты почти не летают. С одной стороны это очень странно, ведь можно было бы существенно снизить расстояние между точкой "А" и точкой "Б" (а значит снизить расход топлива и соответственно цену за билет).

Но с другой стороны ничего странного в этом нет! Здесь дело в безопасности полетов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, существуют авиационные нормативы ETOPS, которые гласят, что маршрут полета должен быть составлен таким образом, чтобы до запасного аэропорта самолет успел долететь в случае чрезвычайной ситуации (по этой же причине самолет летает не по прямой линии, а зигзагами).

Но если самолеты не летают через Тихий океан, почему на карте есть самолеты, которые летят через него?

В Тихом океане удобно расположились Гавайские острова и некоторые авиакомпании планируют в своем маршруте аэропорт Гавайских островов, как запасной аэропорт.