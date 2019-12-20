Эта загадочная история произошла аж полтора века назад в маленьком городке Церматт, в Швейцарии. 150 лет прошло с тех пор как первый человек поднялся на вершину горы Маттерхорн - изогнутый мегалит, возвышающийся на границе Италии и Швейцарии. И уже через час после этого исторического достижения в 1865 году четверо из семи восходивших сорвались и разбились насмерть.

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, ходят разные слухи, но так и неясно: было ли это преднамеренное убийство или преступная халатность. Или же это был несчастный случай, осложненный конфликтом характеров состоятельного Британского альпиниста и двух неграмотных гидов?

Сейчас Церматт - знаменитый курорт у подножия одной из самых известных в мире вершин, который прославило достижение британского альпиниста Эдварда Уимпера. Туристы останавливаются здесь, чтобы полюбоваться разливом вод реки Виспа, огнями, отмечающими путь Уимпера и освещающими залитую розово-лиловом светом заката гору.

Однако споров вокруг местечка Церматт и сейчас хоть отбавляй. В особенности это касается жесткой конкуренции, уходящей еще во времена "Золотой эры" альпинизма. В те времена британцы положили начало негласным соревнованиям в восхождении на альпийские вершины в снаряжении немногим сложнее твидовых костюмов и шипованных ботинок.

Не стоит забывать, что в начале 60 годов 19 столетия в Церматт и Шармони господствовала вялая и довольно бедная аграрная экономика. А туристический бизнес, заключавшийся в сопровождении эксцентричных иностранцев в горы, приносил немалые, можно даже сказать - невиданные деньги. Это обстоятельство и привело к ожесточенной конкуренции.

Таким образом, споры о том, кто же на самом деле ответственен за трагедию, произошедшую во время восхождения продолжают кипеть и как тучи нависать над городом. Это как если бы события, описанные в книге "Растворившиеся в воздухе" ("Into thin air") и произошедшие на Эвересте в 1996 году, произошли в 1865 году, дополненные лишь степенью враждебности сравнимой с противостоянием кланов Хэтфилдов и Маккоев.

Двумя другими выжившими были Питер Таугвальдер и его сын Питер Таугвальдер младший, которые были родом из города Церматт, а одним из погибших был Мишель Кроз - крайне уважаемый и гораздо более опытный гид из города Шамони.

Согласно самой отвратительной версии Таугвальдер старший позавидовал Крозу и обрезал веревку, уничтожив, таким образом, конкурента. Или же, если причиной была не зависть, то возможно, он пошел на убийство, чтобы выжить и спасти сына.

Такие же смелые британцы, как Уимпер, поднимались на пугающие альпийские вершины в снаряжении не многим превышающем твидовые костюмы и шипованные ботинки.

Отсутствие доказательств тому, что Твугвальгеру действительно хватило духа и смелости на то, чтобы совершить убийство на вершине Маттерхорн, не остановило местный швейцарский канал от выпуска в этом году довольно популярной телепередачи под названием "Место преступления: Маттерхорн".

"Да, бросьте вы! Версия о том, что именно Таугвальдер обрезал веревку, может существовать лишь с большой натяжкой", - говорит Эдвин Хаммонд, член Альпийского клуба, 77-летний историк, специализирующийся на Альпах. Хаммонд, впервые взошедший на Маттерхорн в 1967 году, считает, что если Таугвалдер и виновен, то лишь в том, что уделил недостаточно внимания проверке снаряжения.

Но, несмотря на то, что Церматт празднует победу Уимпера, местные стараются скрыть от туристов, что не все здесь так уж любят Уимпера. В одном из отелей модной сети "Alex Hotel", в котором уже несколько десятилетий останавливаются представители высшего общества, произошел интересный случай. Когда кто-то упомянул имя Эдварда Уимпера около стойки регистрации, проходящий мимо человек выкрикнул "Я знаю версию Таугвалдера"!

"Очень печально, что люди вынуждены принимать ту или иную сторону", - говорит Сара Рэндел местная писательница, эксперт в вопросах биографии Уимпера. Сара регулярно принимает участие в ежегодных празднованиях: демонстрирует видео книгу и участвует в ежегодной театральной постановке. Являясь популярной журналисткой, она каждый день пишет в блог о восхождении 1865 года.

"Все это противостояние не дает человеку обратить внимание на многие удивительные факты из жизни Уимпера и той эпохи как таковой, - говорит Рэндел, - это была Викторианская эпоха, и мужчины вроде Уимпера были буквально пропитаны напористостью и уверенностью в том, что они могут все".

Но длительное негативное отношение к личности Уимпера, Лондонского иллюстратора, отправленного в Альпы в 1860 году, чтобы сделать несколько зарисовок гор, а в результате - покорившего их, в действительности возникло из его собственных мемуаров "Восхождения в Альпы в 1860-'69 годах", где он описывает свою карьеру альпиниста, напечатанных в 1871 году.

В книге Уимпер, по сути, поливает грязью Таугвальдеров, не только называя их трусами, но и утверждая, что они невнимательно подбирали веревки, из-за чего Питер Хэдоу (наименее опытный член экспедиции), протянув веревку через крепления первых четырех участников экспедиции, сорвался, так как веревка оказалась недостаточно длинной. Картины в Музее Альп в Шамони, основанные на версии Уимпера, изображают Хэдоу, Майкла Кроз, Чарльза Хадсона и Лорда Фрэнсиса Дугласа, падающими в ледниковую трещину с высоты более 4000 футов.

Многие полагают, что злосчастная веревка обмотана именно вокруг тела Дугласа, которое так и не было найдено. И через много лет эксперты проверяли веревки в связи с многочисленными обвинениями, окружавшими трагедию, и так и не поняли, почему Таугвальдер не использовал более длинную веревку (которая имелась в снаряжении) для скрепления первой четверки участников.

Уимпер написал в своей книге, что сразу после падения четырех несчастных Таугвальдеры застыли от страха, "плакали как дети и дрожали всем телом, как будто пытаясь напугать нас ужасной участью наших попутчиков". Уимпер продолжил спуск, используя, как утверждают Таугвальдеры, более длинную веревку, чем была у них, ведь спуск, так или иначе, продолжался: "несколько раз старик Питер оглядывался на меня и с пепельно-белым лицом и тряской во всем теле значительно произносил: "Я не могу".

Ситуация усугублялась сплетнями о том, что Таугвальдер специально перерезал веревку, чтобы расправиться со своим конкурентом.

Следствие, начавшееся 21 июля 1865 года и длившееся в течение трех дней, постановило, что Питер Хэдоу, ввиду своей неопытности, сорвался, что повлекло за собой случившуюся трагедию. Официальных обвинений не последовало, но репутация семьи Таугвальдеров серьезно пострадала. А так как Таугвальдеры не умели ни читать ни писать, их версия известна не многим. Единственным источником фактической информации всегда оставался Уимпер, - сообщает Хаммонд.

До настоящего времени единственной версией произошедшего являлась версия Уимпера.

Мэттиас Таувальдер - прямой потомок Питера Таугвальдера - человек с сильной волей, который сам трижды покорил Маттерхорн, впервые рассказал историю, которую он называет "версией Таугвальдера".

Будучи программистом и фотографом, Таугвальдер привлек через интернет большое количество людей, чтобы собрать средства на потрясающую трех язычную выставку в Музее Маттерхорн, под названием "Поиски правды".

Используя документы, которые долго оставались неизвестными и, приведя мнение Мессера Ранхольда о легенде восхождения, Таугвальдер заявляет, что с его предков должны быть сняты обвинения в трагедии, произошедшей в 1865 году.

"До настоящего времени существовала лишь одна версия произошедшего, - публично заявил Таугвальдер в воскресенье в музее, всем своим видом демонстрируя уверенность, - но теперь вы знаете и другую".

Выставка Таугвальдера очень честная. Одна её часть называется "Три взгляда" и включает в себя видео-интервью с Найджелой Холл - внучкой Уимпера - которая выражает сочувствие погибшим. Интервью было взято также у внучатого племянника Питера Хэдоу, который так же считает не справедливыми обвинения, выдвинутые по отношению к его деду.

Но Мэттиас Таугвальдер открыто соглашается с Месснером, который, как показано в видео-интервью, полагает, что Уимпер столь резко обвинил Таугвальдера, чтобы отвлечь внимание от собственной ответственности за происшедшее, ведь он являлся лидером группы. Достижения, подтверждающие компетентность самого Уимпера не так уж высоки: он 10 раз пытался покорить Маттерхорн, и все 10 попыток были неудачными. "Нет никакого сомнения в том, что Уимпер пытался полностью присвоить себе успех первого успешного восхождения на Маттерхорн", - говорит Месснер.

Однако большинство представителей британской диаспоры, побывавших в Церматте и полюбивших его так же сильно, как и Уимпера, считают, что новая версия лишь бросает тень на замечательное достижение их земляка, что совершенно неуместно.

"На самом же деле, в истории, произошедшей 14 июля 1865 года главное не то, кто первый сорвался, или насколько прочной была веревка, или кого обвинили в произошедшем", - говорит Ангус Поттер, который приехал в Церматт еще ребенком, а сейчас заведует сетью отелей "Chez Nous". История о потрясающем восхождении к вершине горы Маттерхорн, которая так долго оставалась неприступной".