Финансист объяснила высокую цену золота

Руководитель департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве России Елена Звонова рассказала агентству Прайм, почему стоимость золота в десятки раз больше, чем у серебра, передает Day.Az. По словам эксперта, разница в цене драгоценных металлов стала закономерным результатом, формированию которого способствовал ряд причин.

Первая причина - историческая. Роль денег выполняли как золотые, так и серебряные монеты, однако золотые всегда ценились больше, поскольку золото встречалось в природе гораздо реже, чем серебро, заявила финансист.

Вторая причина - технология добычи. Большая часть запасов золота в настоящее время является труднодобываемой, из-за чего себестоимость добычи золота выше, чем у серебра.

Третья причина - монетарная. Редкость золота в природе предопределила его способность выполнять функцию денег, пояснила эксперт.

"Благодаря этому золоту удалось вытеснить серебро, а в мировой финансовой системе установился золотой стандарт, просуществовавший вплоть до конца XX века, когда в 1971 года президент США Ричард Никсон объявил об отмене привязки курса доллара к золоту, что явилось концом золотого стандарта. Но и после отмены золотого стандарта золото не утратило монетарную природу. Центральные банки продолжают хранить свои резервы в золотых слитках, а население хранит свои сбережения в золотых монетах, потому что золото выступает активом-убежищем от рисков и инфляции", - отметила Звонова.

Четвертой причиной является финансовая. Монетарная природа золота стала причиной активной торговли драгоценным металлом на биржах.

Пятая причина - психология. Золото всегда ассоциировалось с богатством и успехом. "Даже в спортивных соревнованиях за первое место спортсменам вручается золотая медаль, а серебряная - за второе место. Золото обладает высоким уровнем символизма, что обеспечивает ему лидерство", заключила эксперт.