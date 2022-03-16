История метро Низами в Баку

На Instagram-странице @old.new.baku размещена публикация об истории метро Низами в Баку.

"Станцию украшают мозаичный портрет Низами Гянджеви и 18 панно по мотивам его произведения "Хамсе" ("Пятерицы"), являющиеся воплощением архитектурного искусства Азербайджана. Автором таких потрясающих произведений является художник-живописец, монументалист, лауреат Госпремии и кавалер государственных орденов, народный художник Микаил Абдуллаев (1921-2002)", - говорится в публикации.