https://news.day.az/unusual/1444931.html История метро Низами в Баку - ФОТО
История метро Низами в Баку - ФОТО
На Instagram-странице @old.new.baku размещена публикация об истории метро Низами в Баку.
"Станцию украшают мозаичный портрет Низами Гянджеви и 18 панно по мотивам его произведения "Хамсе" ("Пятерицы"), являющиеся воплощением архитектурного искусства Азербайджана. Автором таких потрясающих произведений является художник-живописец, монументалист, лауреат Госпремии и кавалер государственных орденов, народный художник Микаил Абдуллаев (1921-2002)", - говорится в публикации.
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