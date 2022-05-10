Назван продукт, который провоцирует появление отеков по утрам

Творог содержит большое количество натрия, который задерживает жидкость в организме и является причиной появления отеков по утрам, сообщила в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Есть творог и блюда из него на ночь специалист не рекомендует, особенно, если речь идет о сырниках. Жареное блюдо само по себе не является диетической пищей и может спровоцировать появление отеков.

"Обычно этим страдают люди, сидящие на диете, особенно на безуглеводной или бессолевой диете. Это связано с тем, что в продукте много натрия, который задерживает воду", - отметила специалист.

Павлова также порекомендовала готовить блюда из творога на пару или в микроволновой печи. Лучше всего есть их, не запивая чаем или кофе, содержащиеся в этих напитках дубильные вещества мешают усвоению кальция.