Названы домашние напитки, лучше всего утоляющие жажду

Любой домашний лимонад может не только утолить жажду, но и оказывает положительный эффект на организм. Прохладительные напитки могут расширять сосуды, снижать уровень тревожности или наоборот, тонизировать, рассказал в беседе с Gazeta.ru врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, передает Day.Az.

По мнению диетолога, чтобы прохладительный напиток принес пользу и утолил жажду, стоит отказаться от добавления в него сахара, лучше использовать подсластители. Вариаций домашнего лимонада могут быть десятки, особенно полезно добавлять в него имбирь.

"Корень имбиря оказывает тонизирующее действие, хорошо добавить к нему любые цитрусовые. В них много кверцетина, который обладает противовоспалительными и омолаживающими свойствами", - отметил врач.

В жару не стоит пить слишком холодные кисломолочные напитки, они "выстуживают" организм и способствуют развитию простудных заболеваний. Диетолог также призвал отказаться от сладкой газировки и кваса из магазина.

"Покупной квас, он слишком сладкий, а натуральный квас, содержит лактобактерии, которые положительно влияют на микробиоту организма, улучшают настроение. Лучше делать квас самому, но следить за тем, чтобы в нем было как можно меньше добавленного сахара", - резюмировал Гинзбург.