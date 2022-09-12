https://news.day.az/unusual/1494742.html Морковный торт с апельсиновым чизкейком и яблочный чизкейк без выпечки - рецепт с ФОТО
"Настроение "осень".
Морковный торт с апельсиновым чизкейком и яблочный чизкейк без выпечки - рецепт с ФОТО
Фуд-блогер Олеся Куприн порадовала своих подписчиков в Instagram двумя новыми рецептами.
"Настроение "осень".
А значит пора печь что-то доброе и вечное. Сохранила вам в карусели два любимейших рецепта:
Морковный торт с апельсиновым чизкейком и яблочный чизкейк без выпечки.
Один чуть сложнее, но только из-за количества шагов, второй чуть проще в исполнении, но давайте не будем выбирать и приготовим оба?", - говорится в публикации.
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