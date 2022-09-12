Фуд-блогер Олеся Куприн порадовала своих подписчиков в Instagram двумя новыми рецептами.

"Настроение "осень".

А значит пора печь что-то доброе и вечное. Сохранила вам в карусели два любимейших рецепта:

Морковный торт с апельсиновым чизкейком и яблочный чизкейк без выпечки.

Один чуть сложнее, но только из-за количества шагов, второй чуть проще в исполнении, но давайте не будем выбирать и приготовим оба?", - говорится в публикации.