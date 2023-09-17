Повышение температур грозит вымиранием морских растений Северной Атлантики

Британские учёные, которые многие годы отслеживают состояние морских растений, бьют тревогу. В связи с аномальным повышением температуры воды, возрастает риск вымирания видов, которые являются основой морской экосистемы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, новым данным о нагревании Атлантического океана учёные-океанологи уже не удивляются. Но в этом году ситуация особенно тревожная.

Так, в начале лета у юго-западного побережья Великобритании температура воды была на 5 градусов выше средних показателей.

Дэн Смейл, профессор Морской биологической ассоциации Великобритании:

"Температура воды в море почти на 2 градуса выше средних значений, установленных за многолетний период. И так было практически весь год".

Люк Ханрахан, корреспондент Euronews:

"Команда учёных на протяжении более десяти лет отслеживала температуру и наблюдала за морскими водорослями в этой части юго-западного побережья Британии. А ранее этим летом температура достигла предельного уровня для выживаемости ламинарии. И это чрезвычайно важно, поскольку ламинария является основой местной морской экосистемы".