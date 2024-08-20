В ООН назвали самый смертоносный год

Организация Объединенных Наций предупреждает, что 2024 год может побить рекорд, поскольку по состоянию на август погибло 172 гуманитарных работника.

Как сообщает Day.Az, сегодня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил по случаю Всемирного дня гуманитарной помощи, что 2023 год стал самым смертоносным годом для гуманитарных работников. Было зарегистрировано 280 случаев смерти в 33 странах, и потребовал "положить конец безнаказанности".

Эта цифра представляет собой увеличение на 137 процентов по сравнению с 2022 годом, когда погибло 118 гуманитарных работников. Однако ООН предупреждает, что в 2024 году эти цифры могут возрасти, поскольку по состоянию на август погибло 172 гуманитарных работника.

Наибольшее количество смертей зафиксировано в первые месяцы войны в секторе Газа (октябрь-декабрь) в результате авиаударов. Кроме того, к этому числу погибших как в 2023, так и в 2024 году способствовало насилие в Судане и Южном Судане. Во всех конфликтах большинство жертв составляют национальные сотрудники.

Таким образом, он попросил правительства оказать давление на "все стороны" конфликта, чтобы защитить гражданское население. "Мы требуем прекращения поставок оружия армиям и группировкам, нарушающим международное право", - добавил он, подчеркнув, что "мы все должны делать больше для защиты нашей общей человечности".

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