Ученые нашли древнее животное, погребенное под «золотом дураков»

Охотники за ископаемыми нашли в США окаменелости животного, пролежавшего под "золотом дураков" 450 миллионов лет. Результаты исследования ученые из Йельского университета опубликованы в журнале Current Biology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Минерал пирит называют "золотом дураков" из-за внешнего сходства с этим драгоценным металлом. Погребенный под ним новый вид, Lomankus edgecombei, оказался представителем членистоногих из группы Мегахейр (Megacheira) - дальних родственников современных мечехвостов, скорпионов и пауков.

Останки животного были окрашены в ярко-золотистый цвет. Он также заменил мягкие ткани Lomankus. Благодаря этому ученые смогли подробно изучить животное. У него не было глаз, а небольшие передние конечности служили для рытья океанического дна. На передних конечностях также были расположены жгутики с органами чувств для восприятия окружающей среды и поиска пищи.

Открытие показало, что Мегахейры существовали дольше, чем считалось раньше. Сам Lomankus пережил кембрийский период (485-541 миллион лет назад) и ордовикский период (443-485 миллионов лет назад).