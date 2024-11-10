https://news.day.az/unusual/1705811.html Американские учёные из Нью-Мексико разрабатывают дроны на основе тел мёртвых птиц - ФОТО Американские учёные из Нью-Мексико разрабатывают дроны на основе тел мёртвых птиц The New York Post сообщает о проектировании дронов на основе погибших птиц, напичканных электроникой, передает Day.Az. Утверждается, что данные дроны очень сложно отличить от настоящих животных, особенно когда они находятся в полете.
Американские учёные из Нью-Мексико разрабатывают дроны на основе тел мёртвых птиц - ФОТО
Американские учёные из Нью-Мексико разрабатывают дроны на основе тел мёртвых птиц
The New York Post сообщает о проектировании дронов на основе погибших птиц, напичканных электроникой, передает Day.Az.
Утверждается, что данные дроны очень сложно отличить от настоящих животных, особенно когда они находятся в полете. Создатели дронов утверждают, что "ложные птицы" предназначены только для наблюдения за природой, но, судя по комментариям, очень многие уверены, что данная разработка опосредовано финансировалась военными и ими же будет использоваться.
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