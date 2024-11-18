Астрономы получили самые четкие снимки Юпитера

Космический аппарат NASA Juno - "Юнона" - отправил на Землю самые детальные снимки планеты Юпитер за всю историю. Об этом сообщает Newsweek, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Последняя партия изображений, которые он отправил на Землю, действительно впечатляет", - отмечает издание.

Зонд сделал фотографии в ходе 66-го сближения с газовым гигантом 23 октября.

Кроме того, "Юноне" удалось приблизиться к Амальтее - спутнику Юпитера размером 250×146×128 км.

Космический аппарат был запущен в 2011 году и достиг Юпитера пять лет спустя, в 2016 году. С тех пор зонд работает рядом с планетой и ее лунами, делая снимки и отправляя данные, полные мельчайших подробностей.