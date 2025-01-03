В Антарктиде найден неисчерпаемый источник энергии

Исследователи выявили в Антарктиде геотермальные источники, однако их использование для производства электроэнергии в ближайшем будущем невозможно из-за логистических ограничений.

Как передает Day.Az, об этом пишет портал ECONews.

Согласно данным, ученые недавно обнаружили, что геотермальная энергия доступна под антарктическим льдом. В отличие от ископаемого топлива, этот вид энергии не производит парниковых газов и является неисчерпаемым.

Было установлено, что тепло от геотермальных источников вызывает таяние ключевых ледников, таких как Туэйтса, который имеет основополагающее значение для сохранения стабильности мировых морей. Если этот ледник растает или отколется от Антарктиды и рухнет, уровень моря, вероятно, поднимется, и это сильно почувствуют прибрежные города мира.

"Оказывается, Антарктида работает как огромный котел, предлагая понимание геологических процессов внутри Земли и новых потенциальных энергетических ресурсов", - говорится в статье.

Исландия уже активно использует геотермальную энергию для питания домов и промышленных объектов, однако добывать ее в Антарктиде гораздо сложнее. Проблемы, в первую очередь, связаны с тем, что этот регион изолирован и холоден. Существующие технологии пока не позволяют повторить опыт Исландии в Антарктиде.

Авторы статьи считают открытие источников геотермальной энергии в Антарктиде важным напоминанием о том, что существует множество чистых энергоресурсов, которые еще предстоит освоить. Они не исключают, что в будущем новые технологии позволят использовать эти источники в борьбе с изменением климата.