Ученые запечатлели грандиозное рождение новой звезды

Ученые при помощи телескопа Джеймс Уэбб получили невероятно детальный снимок формирования молодой звезды в системе HH30, расположенной в 450 световых годах от Земли в созвездии Тельца. Это открытие позволяет ученым лучше понять процессы рождения звезд и формирования планетных систем. Фото опубликовано на сайте Европейского космического агентства (ESA), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

HH30 представляет собой небольшую туманность, возникающую при взаимодействии мощных потоков ионизированного газа от новорожденных звезд с окружающим межзвездным веществом.

Новый снимок телескопа Джеймс Уэбб показывает протопланетный диск звезды, окруженный выбросами газа и пыли. Из центра диска вырывается узкий высокоскоростной струйный выброс (джет), который проходит через расширяющиеся потоки газа, создавая уникальный визуальный эффект. Используя инфракрасные возможности телескопа, астрономы смогли заглянуть сквозь плотные слои пыли и изучить мельчайшие детали процесса формирования звезды.

Команда исследователей объединила данные телескопа Джеймс Уэбб с наблюдениями телескопа Хаббл и массива радиотелескопов ALMA. Это позволило изучить систему HH30 в различных диапазонах электромагнитного спектра и выявить важные особенности формирования планетных систем.

Ученые обнаружили, что пылевые частицы в протопланетном диске ведут себя по-разному в зависимости от их размера. Оказалось, субмиллиметровые пылевые частицы распределены по всей системе, а миллиметровые сосредоточены в тонком слое диска. Этот процесс, по мнению ученых, является ключевым этапом в формировании планет. Со временем пыль будет слипаться, образуя более крупные тела - предшественников будущих планет.

Выяснилось также, что высокоскоростные струи излучения, исходящие из HH30, взаимодействуют с окружающим веществом, создавая ударные волны и нагревая газ до свечения в видимом и инфракрасном диапазонах. Это дает астрономам уникальную возможность изучать физику таких явлений.

Снимок HH30 в Европейском космическом агентстве уже назвали "Фотографией месяца" и признали одним из самых детализированных изображений процесса рождения звезд. Теперь астрономы намерены продолжить изучение этого региона галактики, чтобы раскрыть еще больше тайн звездообразования.