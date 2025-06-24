Астрономы заметили странные изменения на ледяной Европе

Команда обнаружила на поверхности спутника участки с кристаллическим льдом, что противоречит ожиданиям. Поскольку Европа подвергается интенсивной радиационной бомбардировке в магнитном поле Юпитера, его лед должен был бы полностью превратиться в аморфное состояние. Однако свежие кристаллические структуры указывают на постоянное поступление материала из недр.

Особый интерес представляет область Тара - зона хаотичного рельефа, где обнаружены кристаллический лед, хлорид натрия (обычная соль), перекись водорода и углекислый газ.

"Химия в этом месте действительно странная и захватывающая", - отметил соавтор исследования Ричард Картрайт из Университета Джонса Хопкинса.

Ученые предполагают два основных механизма обновления поверхности: выбросы теплой воды через "ледяные дымоходы" и извержения гейзеров.

Подогрев океана происходит за счет приливных сил Юпитера и радиоактивного распада в ядре спутника. Попадая на поверхность, вода быстро замерзает, образуя кристаллический лед, но под действием радиации он снова превращается в аморфный всего за 15 дней.

Эти открытия укрепляют гипотезу о существовании жидкого океана под ледяной корой Европы толщиной около 30 км.