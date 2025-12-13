https://news.day.az/unusual/1802164.html Терьер в немецком приюте стала приемной матерью диких поросят - ВИДЕО Терьер Нала и её воспитание шести маленьких диких поросят привлекло внимание немецких соцсетей и СМИ. Как передает Day.Az, небольшой приют для животных в Гессене, который заботится о раненых и осиротевших диких животных, стал домом для необычной семьи, - самки терьера Нала и её шести поросят, которых она воспитывает как мать.
Отмечается, что вскоре поросята должны быть переселены в частные вольеры.
