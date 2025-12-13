Терьер в немецком приюте стала приемной матерью диких поросят

Терьер Нала и её воспитание шести маленьких диких поросят привлекло внимание немецких соцсетей и СМИ.

Как передает Day.Az, небольшой приют для животных в Гессене, который заботится о раненых и осиротевших диких животных, стал домом для необычной семьи, - самки терьера Нала и её шести поросят, которых она воспитывает как мать. Поросята, которым всего две недели, были найдены одни в лесу.

Отмечается, что вскоре поросята должны быть переселены в частные вольеры.