Тигр чудом избежал нападения крокодила

В индийском национальном парке Джим Корбетт на видео попал редкий эпизод нападения крокодила на тигра. Кадры с животными опубликовал директор парка Сакет Бадола в своем аккаунте в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Тигр подошел к озеру близ реки Рамганга, чтобы утолить жажду, когда на него его внезапно набросилась рептилия, поджидавшая жертву под водой. Полосатый хищник мгновенно отреагировал и чудом избежал челюстей крокодила. Необычный случай удалось поймать на камеру туристам во время сафари.

"В лесу жизнь и смерть - это вопрос одного мгновения", - прокомментировал видео Сакет Бадола. Он отметил, что дикое животное должно круглосуточно быть настороже, чтобы выжить.