В космосе обнаружены инопланетные «космические метеостанции»

Международная группа астрономов предложила новый способ изучать "космическую погоду" у других звезд - фактор, который может напрямую влиять на обитаемость планет.

работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters (AJL).

Речь идет о звездах типа красные карлики - самых распространенных светилах во Вселенной. Они меньше и холоднее Солнца, но часто имеют каменистые планеты, сравнимые по размеру с Землей. Однако такие системы считаются неблагоприятными для жизни: планеты могут подвергаться мощным вспышкам и потокам заряженных частиц.

Как объяснил астроном Люк Боума из Института Карнеги, влияние звезд на планеты определяется не только излучением, но и потоками частиц - звездным ветром и магнитными бурями. Именно эти процессы сложнее всего изучать на расстоянии.

Ученые нашли неожиданное решение: использовать сами звезды как "датчики". Они сосредоточились на редком типе молодых красных карликов, которые быстро вращаются и демонстрируют периодические падения яркости. Долгое время считалось, что это связано с пятнами на поверхности, однако новое исследование показало другую причину.

Анализ так называемых "спектроскопических фильмов" выявил, что вокруг звезд формируются облака плазмы, захваченные магнитным полем. Эти облака образуют структуру в виде тора - своеобразного "плазменного кольца" вокруг звезды. Именно эти структуры и стали ключом к открытию.

"Теперь эти колебания яркости - не загадка, а инструмент. Плазменный тор показывает, где находится вещество, как оно движется и как на него влияет магнитное поле звезды", - отметил Боума.

По оценкам исследователей, такие структуры могут встречаться примерно у 10% молодых красных карликов. Это означает, что астрономы получают новый способ изучать космическую погоду без прямых измерений.

Следующий шаг - понять происхождение плазмы: формируется ли она за счет самой звезды или поступает извне. Это поможет оценить, насколько агрессивна среда вокруг таких светил.