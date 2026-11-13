Весна в городах наступает раньше не только из-за глобального потепления, выяснили ученые

В городах весна наступает раньше, чем в сельской местности неподалеку, и этот разрыв с каждым годом растет. В Китае за 20 лет наблюдений города вырвались вперед по наступлению весны почти на неделю. К такому выводу пришли экологи Института географических наук и природных ресурсов Китайской академии наук совместно с коллегами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты работы опубликованы в журнале The Innovation.

Ученые отследили дату весеннего озеленения в 354 китайских городах с 2001 по 2020 год по спутниковым данным NASA. В 80,4% городов растительность в черте города зеленела быстрее, чем за ее пределами, а в 47,7% разрыв достиг статистической значимости - около 0,37 дня в год, что за два десятилетия складывается в неделю.

Исследователи проверили чувствительность растений к температуре, осадкам и солнечной радиации тремя статистическими методами на пяти вариантах сельской границы. Оказалось, что в городе и в деревне она статистически неразличима. Главную роль сыграло не само потепление, а тепловое требование - суммарное количество тепла, которое растение должно накопить, чтобы выйти из состояния покоя.

В городах этот порог снижается быстрее, и то же потепление приводит к распусканию листьев раньше. Частичная корреляция теплового требования с датой озеленения составила 0,86 в городах против 0,81 в сельской местности. На территории мегаполисов сильнее всего ускоряет сдвиг видовое разнообразие, а в сельской местности - плотность деревьев, чьи кроны и испарительное охлаждение смягчают климат.

Сдвиг весны на неделю за 20 лет тянет за собой все, что к ней привязано: прилет опылителей, гнездование птиц, миграцию пернатых, а в начале лета - и то, насколько тенистой будет улица. Авторы подчеркивают, что привычные методы анализа климатических изменений недооценивают городскую динамику, и для прогнозов озеленения мегаполисов нужны подходы, учитывающие видовое разнообразие и структуру насаждений.