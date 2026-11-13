Найдены доказательства существования воды на краю Солнечной системы

Межпланетные пылинки, собранные в земной стратосфере, сохранили химический след воды из внешних областей Солнечной системы. Ее состав отличался повышенным содержанием тяжелых изотопов кислорода. К такому выводу пришла команда под руководством Линдсея Келлера из Космического центра имени Джонсона NASA.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в Science Advances.

Ученые исследовали 12 частиц размером примерно 10-30 микрометров, доставленных на Землю естественным путем и собранных высотными самолетами. Их происхождение оценивали по следам солнечных энергичных частиц в минеральных кристаллах.

Плотность таких повреждений была примерно в сто раз выше ожидаемой для пыли из пояса астероидов или комет семейства Юпитера. Это указывает на длительное пребывание в межпланетном пространстве и согласуется с происхождением из пояса Койпера за орбитой Нептуна.

В частицах обнаружили водосодержащие минералы, в том числе глины. Они могли сформироваться при реакции исходных минералов с жидкостью, содержащей воду и углекислый газ, внутри родительских ледяных тел.

Анализ кислорода позволил оценить состав участвовавшей в этих реакциях воды. Она была обогащена кислородом-17 и кислородом-18 по сравнению с более привычными образцами из внутренних областей Солнечной системы. Авторы считают это свидетельством древнего внешнего резервуара льда, который был в значительной степени изолирован от перемешивания с внутренним веществом.