В Баку выберут самых модных матерей и детей - ФОТО

В Баку начинается регистрация на модный семейный проект Best Mom Prince & Princess. Об этом сообщил Trend пиар-менеджер конкурса Вугар Сафарли, передает Day.Az.

Самые модные пары столицы матери-дочки и матери-сыновья примут участие в гала-вечере, который пройдет 13 мая в отеле Caspian Ulduz. В состав жюри войдут известные дизайнеры, деятели культуры, искусства, индустрии моды, которые выберут три лучшие пары. Все участники проекта будут отмечены подарками и дипломами.

"Важное отличие конкурса от стандартного конкурса красоты - отсутствие каких бы то ни было форматов относительно внешности, мы точно знаем, что каждая мама и любимое чадо обладают удивительной красотой и хотим показать это всем. Главное - это гармония во внешнем виде и одежде, воспитание хорошего вкуса, а жюри оценит самые энергичные, веселые и стильные семейные пары матерей и детей", - отметил Вугар Сафарли.

Автор проекта - Гюнай Велиева.

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