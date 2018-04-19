Известный российский актёр поделился впечалениями о Баку - ФОТО

Известный российский актёр и режиссёр дубляжа, кино и театра, бард Дмитрий Филимонов вместе с семьей побывал в Баку, и поделился с Trend своими впечатлениями, передает Day.Az.

Дмитрий Федорович, не только высоко отозвался о нашем городе, но и выставил более ста фотографий из Баку на своей странице в Facebook.

"На протяжении пяти дней в Баку, можно сказать, что я плачу от счастья, влюбился в ваш город! У меня нет ни рук, ни ног, мы обошли множество достопримечательностей вашей столицы и древнюю часть города Ичери шехер. Наверное, в жизни столько не ходил пешком на протяжении стольких дней - все так было потрясающе! У моей супруги Ирины на айфон есть программа, которая регистрирует количество шагов, так вот, он отказывался уже показывать результат (смеется). Баку феноменальный город утром, днем, вечером и ночью, потрясающая гармония суперсовременных зданий и древней архитектуры, фантастический мегаполис", - сказал Дмитрий Филимонов.

Российский актер также отметил национальную кухню.

"Мы были во многих хороших местах города, пробовали различные блюда - безумно вкусно. Здесь я открыл для себя, что долму готовят не только из виноградных листьев, а ее можно делать из баклажан, картофеля, перца, помидора и т.д. Через пару дней я уже отказывался от еды! Ну, нельзя столько много есть вкусного! Как говорит мой друг из Москвы, который родился в Баку: "Передавай привет Баку, но не переедай" (смеется) ", - сказал актер.

По его словам, он был во многих городах мира, но Баку останется в его памяти самыми яркими красками.

"У меня была своеобразная мечта - побывать в Париже, Баку и Ташкенте. Две из них уж сбылись. Визит в Баку превзошел все мои ожидания. Понимаете, могут быть красивые, современные, старинные города, но главное в них для меня - душа и люди. Баку обладает очень доброй душой, а люди очень приветливые и гостеприимные, особенно бережное и любовное отношение к детям. Всегда готовы, бросив все, придти на помощь. Мне здесь было очень уютно, хорошо и приятно. Забросал друзей фотографиями и сообщениями - пусть обзавидуются! Баку - это город, в который хотелось бы всегда приезжать, мы вновь приедем в мае и покажем бакинцам наш замечательный спектакль "Кухня"", - добавил Дмитрий Федорович

Напосним, что актёры популярного российского сериала "Кухня" приедут в Баку со спектаклем "Кухня на выезде". Премьера веселой комедии будет представлена 19 и 20 мая на сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра.

Авторы - Борис Комаров, Андрей Вальц, режиссер-постановщик - Иван Миневцев. В ролях - Никита Тарасов, Ольга Кузьмина, Мария Горбань, Михаил Башкатов, Михаил Тарабукин и Валерия Федорович.

Цена билетов от 20 до 150 манат. Билеты на спектакль, не выходя из дома или работы, можно будет приобрести на сайте https://iticket.az/events/kuxnya-na-viyezde. Для бесплатной доставки: (077) 600 00 60. Для заказа билетов и справок: (050)3549054.

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