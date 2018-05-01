В Нигерии прогремели два взрыва, много погибших
1 мая 2018 19:40 163
Около 20 человек погибли во вторник в результате взрывов в городе Муби (штат Адамава) на северо-востоке Нигерии.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя полиции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Глава полиции штата Абдуллахи Йерима сообщил, что один террорист подорвался в мечети, а второй смертник - на расположенном рядом рынке одежды. Полицейский добавил, что ранения получили более десяти человек.
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