В Нигерии прогремели два взрыва, много погибших

1 мая 2018 19:40

Около 20 человек погибли во вторник в результате взрывов в городе Муби (штат Адамава) на северо-востоке Нигерии.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя полиции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Глава полиции штата Абдуллахи Йерима сообщил, что один террорист подорвался в мечети, а второй смертник - на расположенном рядом рынке одежды. Полицейский добавил, что ранения получили более десяти человек.
 

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