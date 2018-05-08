Невеста оставила руку в пасти крокодила и отправилась под венец - ВИДЕО

8 мая 2018 14:08

Жительница Зимбабве сыграла свадьбу в назначенную дату, несмотря на откушенную крокодилом руку, пишет Metro.

Занель Ндлову (Zanele Ndlovu) и ее жених Джейми Фокс (Jamie Fox) катались на надувной лодке по реке Замбези, когда на них напал крокодил. Рептилия отгрызла девушке руку. Фоксу удалось вытащить невесту на берег и перевязать рану жгутом, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Несмотря на серьезные ранения, девушка решила не откладывать заключение брака, и спустя несколько дней после происшествия пара сыграла свадьбу в больнице. Свидетель отметил, что их любовная история "достойна подражания": "Их чувства друг к другу стали еще сильнее".

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Невеста оставила руку в пасти крокодила и отправилась под венец

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