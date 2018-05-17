Зафиксирована первая смерть от электронной сигареты

В американском штате Флорида произошла первая смерть от электронной сигареты. Погиб бывший телепродюсер Талмедж Д'Элиа, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Он курил дома в постели, и когда затянулся - вейп взорвался. Обломки устройства пробили мужчине череп и засели в мозгу. Как впоследствии оказалось - сигарету изготовила на Филиппинах компания Smok-E Mountain. Ее представители заявили - вероятно, в устройстве была неисправна батарея.

Кроме этого, высший административный суд Греции принял решение о том, что электронные сигареты должны иметь те же юридические ограничения, что и традиционные, когда речь идет о запрете курения в общественных местах и рекламу. В Греции действует строгое законодательство по борьбе с курением, существуют ограничения и запреты на рекламу, продажу и использование обычных сигарет и табачных изделий (запрет на курение в общественных местах, транспорт и т.д.), а также существуют санкции против нарушителей.