Власти Кубы объявили траур после крушения самолета в Гаване

19 мая 2018 09:26

Госсовет Кубы объявил официальный траур в связи с крушением пассажирского самолета в аэропорту Гаваны. Об этом сообщает Cubadebate со ссылкой на постановление, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В связи с авиакатастрофой Госсовет Республики Куба постановил объявить официальный траур с 19 мая до 21 мая", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Госсовет постановил приспустить государственные флаги на зданиях органов государственной власти и военных объектах.

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