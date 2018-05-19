Власти Кубы объявили траур после крушения самолета в Гаване

Госсовет Кубы объявил официальный траур в связи с крушением пассажирского самолета в аэропорту Гаваны. Об этом сообщает Cubadebate со ссылкой на постановление, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В связи с авиакатастрофой Госсовет Республики Куба постановил объявить официальный траур с 19 мая до 21 мая", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Госсовет постановил приспустить государственные флаги на зданиях органов государственной власти и военных объектах.