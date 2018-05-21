Парагвай перенес свое посольство в Иерусалим вслед за США и Гватемалой
21 мая 2018 16:53 211
Парагвай стал третьей страной, которая перенесла в Иерусалим свое посольство в Израиле, несмотря на неурегулированный статус города, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Латиноамериканское государство последовало примеру США и Гватемалы, открывших свои дипмиссии на прошлой неделе.
В церемонии открытия приняли участие президент Парагвая Орасио Кортес и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Посольство, которое ранее находилось в городе Герцлии-Питуах близ Тель-Авива, расположилось в иерусалимском технопарке "Малха", по соседству с гватемальцами.
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