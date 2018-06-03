Иракское командование опровергло данные о создании новой базы ВС США на границе с Сирией

Начальник оперативного штаба ВС Ирака в провинции Найнава бригадный генерал Наджм аль-Джубури опроверг данные СМИ о строительстве новой американской базы на границе с Сирией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам генерала, иракские силы при поддержке американских военных советников проводят операции по защите границы от проникновения боевиков террористической группировки "ИГ" из Сирии. "Американские советники есть в Мосуле, Эль-Кайаре и в других районах Найнавы, но их пребывание носит рутинный характер", - подчеркнул аль-Джубури.

В свою очередь, высокопоставленный военный источник заявил изданию, что военная активность на границе связана с подготовкой к широкомасштабной операции вблизи границы с Сирией с участием поддерживаемой США коалиции "Сил демократической Сирии".

Ранее новостной портал Sot Al Iraq со ссылкой на местные источники утверждал, что США создают новую военную базу в горном районе Синджар на северо-западе Ирака у границы с Сирией. Синджар был захвачен "ИГ" в августе 2014 года, к концу 2015 года регион удалось освободить.

США вывели свои силы из Ирака в декабре 2011 года и вернулись в страну в августе 2014 года после захвата обширных территорий страны "ИГ". Иракский премьер Хейдар аль-Абади объявил о победе над группировкой в декабре 2017 года. Операция по уничтожению террористов проводилась при поддержке ведомой США коалиции. В начале февраля иракский премьер заявил, что Багдад принял план по постепенному сокращению присутствия альянса.

По данным иракских СМИ, в настоящий момент в Ираке размещено порядка 5,5 тыс. американских военнослужащих, в том числе на приграничной с Сирией территории на севере и западе республики. Иракские депутаты в марте потребовали от правительства обозначить сроки вывода иностранного контингента из страны. Кабинет министров до сих пор не ответил на запрос парламентариев.

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