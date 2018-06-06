Стало известно, когда вновь заработает тбилисское метро
Машинисты тбилисского метрополитена прекратили забастовку, метро заработает в среду днем, сообщил Рати Капанадзе - руководитель независимого профсоюза машинистов метро "Эртоба 2013", являющегося организатором акции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Договоренность достигнута. Метро возобновит работу в 14.00 (совпадает с бакинским временем)", - заявил Капанадзе журналистам.
Данное решение было принято после того, как с машинистами в ночь на среду провели переговоры представители городской мэрии.
Машинисты тбилисского метрополитена начали забастовку в понедельник. Они требовали повышения заработной платы. Из-за неработающего метрополитена в Тбилиси произошел автомобильный коллапс. Мэрия грузинской столицы увеличила число автобусов и продлила их маршруты. Наземный транспорт работал бесплатно, однако из-за большого числа пассажиров автобусы не могли всех перевезти.
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