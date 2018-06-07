В Южной Корее неизвестный протаранил ворота посольства США

В Сеуле неизвестный мужчина на автомобиле врезался в ворота посольства США. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным телеканала, мужчина был задержан полицией. Как отмечается, сотрудникам правоохранительных органов он заявил, что таким образом хотел иммигрировать в США.

При этом с ним в автомобиле также находилась женщина, которая пострадала в результате инцидента. Она была госпитализирована.

В 2016 году сообщалось, что в столице Филиппин полицейский автомобиль въехал в демонстрантов у посольства США.

Как отмечалось, автомобиль въехал в толпу протестующих у посольства США в Маниле, чтобы разогнать демонстрацию.

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