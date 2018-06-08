Аль Пачино снимется в новом фильме Тарантино

К актерскому составу нового фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" присоединился Аль Пачино, сообщает The Hollywood Reporter.

Помимо него, в картине также согласились сыграть Дэмиен Льюис, Люк Перри и Эмиль Хирш. Ранее также стало известно о том, что в фильме снимутся Дакота Фаннинг, Клифтон Коллинз-младший и Николас Хэммонд, передает Day.Az.

Действие фильма разворачивается в 1969 году в Лос-Анджелесе. Главный герой Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо), экс-звезда вестернов, и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются остаться на плаву в стремительно меняющемся Голливуде. У Рика есть известная соседка - беременная Шэрон Тейт (Марго Робби), популярная актриса и супруга Романа Полански, которой предстоит стать жертвой секты маньяка Чарльза Мэнсона.

Премьера картины назначена на 9 августа 2019 года - в этот день исполнится 50 лет со дня смерти Тейт.