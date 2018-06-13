Могерини прокомментировала возможность выхода США из НАТО

ЕС рассчитывает на должный уровень участия всех членов НАТО в совместной с союзом работе по повышению уровня взаимодействия в сфере безопасности, заявила в среду глава европейской дипломатии ЕС Федерика Могерини, отвечая на вопрос, не опасается ли она возможного выхода США из НАТО, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На пресс-конференции в среду, посвященной финансированию оборонных проектов ЕС, один из журналистов спросил Могерини, нет ли опасений, что после решений президента США Дональда Трампа о выходе из соглашения по климату, по иранской ядерной программе и его критике в отношении распределения бремени расходов на содержание НАТО, он может покинуть и альянс.

"Я не могу говорить ни за администрацию США, ни за НАТО", - ответила она.

На уточняющий вопрос о том, какие есть на этот счет ощущения, Могенини ответила, что "ощущение - это не то, что применимо в данный момент к США и НАТО".

"Я вам могу сказать следующее: я вижу, что страны-участницы ЕС, которые входят в НАТО, уделяют большое внимание альянсу, ...есть отличный уровень инвестиций со стороны европейцев в альянс, и работа, которую мы проделываем на уровне ЕС для укрепления обороны - это практический вклад, который альянс ценит", - заявила она.

"Мы всегда надеемся, что такой же уровень вложений, такой же уровень политической вовлеченности будет исходить от всех других союзников в рамках НАТО", - отметила она.

Импульс усилиям НАТО по увеличению оборонных расходов придало избрание Дональда Трампа президентом США. И в ходе предвыборной кампании, и после победы на выборах Трамп критиковал союзников по НАТО за то, что они недостаточно отчисляют на оборону. На своей первой министерской встрече в феврале 2017 года министр обороны США Джеймс Мэттис призвал партнеров увеличить финансирование оборонных нужд, если они не хотят, чтобы обязательства Соединенных Штатов перед альянсом стали более скромными. С подобными требованиями выступил и госсекретарь США Рекс Тиллерсон на министерской встрече в конце марта 2018 года.