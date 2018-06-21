Молодой человек пришел на собственные похороны - ВИДЕО

В Парагвае мужчина вернулся домой спустя несколько дней отсутствия и попал на собственные похороны, пишет газета The Mirror.

Двадцатилетний Хуан Пенайо пропал без вести на несколько дней. Позднее местная полиция обнаружила останки сожженного тела, которые члены семьи Пенайо приняли за исчезнувшего мужчину, передает Day.Az со ссылкой на ria.ru.

Издание отмечает, что из-за ослабленного контроля на границе с Бразилией в районе проживания Пенайо процветает преступность, поэтому насильственная смерть молодого человека не показалась его родственникам необычной.

Полиция передала найденное тело членам семьи Пенайо, которые организовали прощание. Однако "мертвец" вернулся домой в самый разгар церемонии, одновременно напугав и обрадовав родственников и друзей.

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