Видео побега любвеобильного заключенного, сбежавшего на свидание - ВИДЕО

9 июля 2018 10:57

В Снежногорске 25-летний житель, который проходил принудительное лечение в больнице, сбежал из-под стражи на свидание с возлюбленной. Об этом сообщает "Следком" в TamTam.

Также там опубликовано видео побега, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Известно, что мужчину сумели задержать в такси, когда он уже возвращался в больницу.

Дело о побеге передали в суд

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Видео побега любвеобильного заключенного, сбежавшего на свидание

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