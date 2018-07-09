Видео побега любвеобильного заключенного, сбежавшего на свидание - ВИДЕО
9 июля 2018 10:57 418
В Снежногорске 25-летний житель, который проходил принудительное лечение в больнице, сбежал из-под стражи на свидание с возлюбленной. Об этом сообщает "Следком" в TamTam.
Также там опубликовано видео побега, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Известно, что мужчину сумели задержать в такси, когда он уже возвращался в больницу.
Дело о побеге передали в суд
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