В Чикаго началась акция протеста

В Чикаго проходит акция протеста, которая началась из-за того, что полицейские застрелили мужчину. Об этом сообщает Chicago Tribune, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, в акции протеста принимают участие более 100 человек.

В ходе акции протестующие кидали в полицейских бутылки и выкрикивали слово "убийцы".

По словам полиции, мужчина оказал сопротивление в ходе досмотра, в результате потасовки со стражами порядка он получил огнестрельное ранение.

Как отмечается, мужчина, личность которого не разглашается, скончался в больнице.