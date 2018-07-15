В Чикаго началась акция протеста
15 июля 2018 09:10 158
В Чикаго проходит акция протеста, которая началась из-за того, что полицейские застрелили мужчину. Об этом сообщает Chicago Tribune, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, в акции протеста принимают участие более 100 человек.
В ходе акции протестующие кидали в полицейских бутылки и выкрикивали слово "убийцы".
По словам полиции, мужчина оказал сопротивление в ходе досмотра, в результате потасовки со стражами порядка он получил огнестрельное ранение.
Как отмечается, мужчина, личность которого не разглашается, скончался в больнице.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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