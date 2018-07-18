Самый дорогой китайский фильм убрали из кинотеатров через два дня после премьеры
Китайскую фэнтезийную ленту "Асура" перестали показывать в кинотеатрах спустя несколько дней после премьеры из-за провальных кассовых сборов. Об этом сообщает South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Асура" была заявлена как самая дорогая кинокартина в истории Китая. Бюджет ленты составил 750 миллионов юаней (112 миллионов долларов). Над фильмом работали 2,5 тысячи человек со всего мира, а постпродакшн "Асуры" занял более года.
Премьера картины состоялась 13 июля. За выходные лента собрала всего 49 миллионов юаней (7,3 миллиона долларов), и в воскресенье продюсеры "Асуры" решили убрать фильм из проката.
Создатели картины заявили, что за низкие показатели фэнтезийной саги ответственна группа интернет-троллей, которые специально портили рейтинг "Асуры" в сети плохими отметками и рецензиями.
В "Асуре" рассказывается история пастуха, который оказывается реинкарнацией одной из голов воинственного короля Асуры. Последний жаждет завоевать высшие миры.
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