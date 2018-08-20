Известный певец потерял сознание во время выступления - ВИДЕО

20 августа 2018 17:36

Рок-музыкант Мэрилин Мэнсон прямо во время своего выступления в американском городе Хьюстон потерял сознание. Видео инцидента было опубликовано в Сети, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как видно на кадрах ролика, Мэнсон совместно с музыкантом Робом Зомби исполнял кавер на песню Sweet Dreams, но рухнул на сцене во время исполнения композиции.

Официального заявления от певца по поводу инцидента на данный момент не поступало.

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Мэрилин Мэнсон потерял сознание во время выступления

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