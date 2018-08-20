Известный певец потерял сознание во время выступления - ВИДЕО

Рок-музыкант Мэрилин Мэнсон прямо во время своего выступления в американском городе Хьюстон потерял сознание. Видео инцидента было опубликовано в Сети, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как видно на кадрах ролика, Мэнсон совместно с музыкантом Робом Зомби исполнял кавер на песню Sweet Dreams, но рухнул на сцене во время исполнения композиции.

Официального заявления от певца по поводу инцидента на данный момент не поступало.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

