В аэропорту Брюсселя обезвредили бомбу времен Второй мировой войны

Бомба времен Второй мировой войны обезврежена в ночь на среду на территории международного аэропорта Брюсселя. Об этом сообщила администрация воздушной гавани бельгийской столицы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как говорится в распространенном коммюнике, боеприпас был обнаружен в понедельник при проведении строительных работ в грузовой зоне аэропорта.

Бомба была без труда уничтожена армейским подразделением по обезвреживанию и уничтожению взрывных устройств. На время проведения операции по уничтожению боеприпаса, который, по мнению саперов, непосредственной опасности не представлял, вокруг места его нахождения был установлен периметр безопасности радиусом 100 метров.

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