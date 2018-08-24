Курс биткоина начал расти после падения

Криптовалюта биткоин (bitcoin) в пятницу повышается в цене, корректируясь после снижения накануне на решении американского биржевого регулятора SEC отклонить запуск девяти биржевых фондов, привязанных к биткоин-фьючерсам. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 8.40 мск биткоин дорожал на 1,41% - до 6,52 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 1,75% - до 6,496 тысячи долларов.

Другие криптовалюты также демонстрировали положительную динамику: Ethereum дорожал на 0,78% - до 275,04 доллара, Ripple - на 0,85%, до 0,324 доллара, Bitcoin Cash - на 1,4%, до 527,33 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 210,6 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 53,3% всего рынка криптовалют.

В пятницу участники торгов покупают биткоин, подешевевший накануне после того, как комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отклонила заявку на открытие ориентированных на биткоин биржевых инвестиционных фондов - ProShares Bitcoin ETF и ProShares Short Bitcoin ETF. Кроме этого, комиссия также отклонила заявки на запуск биткоин-ETF, поданных компаниями Direxion и GraniteShares.

Сооснователь компании Crescent Crypto Asset Management Крис Матта (Chris Matta), мнение которого приводит агентство Блумберг, считает, что биржевые фонды, привязанные к биткоин-фьючерсам, в текущем году запущены не будут.

Участники торгов также обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что спрос на первые в мире облигации на технологии блокчейн, выпускаемые австралийским банком Commonwealth Bank of Australia (CBA), превысил ожидания. В частности, банк получил заявки от 7 инвесторов, и объем размещения составляет 110 миллионов австралийских долларов (80,48 миллиона долларов США) вместо ранее ожидавшего объема в 100 миллионов австралийских долларов.

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