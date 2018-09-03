Могерини о хаосе в международных отношениях

Система международных отношений переживает период хаоса, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Весь мир переживает период хаоса. Вопрос в том, является ли это временным явлением или долгосрочной тенденцией", - сказала она, выступая на конференции послов стран ЕС.

По словам Могерини, в ситуации, когда в международных отношениях наблюдается тенденция отхода от мультилатерализма в направлении двухсторонних отношений между странами и их лидерами, задача ЕС состоит в поддержке практики коллективного сотрудничества, сохранении многополярного и справедливого мира, который сегодня оказался "расколот на сферы влияния".

"Наша задача - быть ключевым глобальным игроком. Мы готовы к этому", - сказала она.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook