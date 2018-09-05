Айсберг весом в один триллион тонн угрожает судоходству - ВИДЕО

В июле 2017 года шестой по величине айсберг в мире начал перемещаться, и к настоящему моменту скорость его "хода" все увеличивается. По данным исследователей, вес айсберга составляет около триллиона тонн. Траектория движения гигантской глыбы льда описана на портале Science Alert.

Изначально айсберг вел себя "прилично". Он практически стоял на месте, однако в последний год начал дрейфовать. Притом скорость его дрейфа не на шутку испугала ученых. Айсберг начал вращаться против часовой стрелки, хотя течения и ветры, как отметили метеорологи, были, в целом, неизменны, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

"Мы смогли увидеть, что с 7 по 12 июля 2018 года погодные условия и океанские течения изменялись, но незначительно. Возможно, они могли бы повлиять на скорость и направление движения айсберга A68", - поясняет в своем блоге полярный океанограф Марк Брэндон из Открытого университета в Великобритании.

По словам океанолога, течение и ветер толкает глыбу льда все дальше на север. Как сообщил Брэндон, айсберг рискует вскоре выйти в открытый океан.

Почему вдруг айсберг совершил такой "поворот", ученым предстоит выяснить.

Пока опасность заключается в том, что если эта глыба все-таки выйдет в открытый океан, то она может представлять опасность для судоходства. Ведь по своим размерам это почти половина острова Ямайка.

Однако ученые нашли для себя преимущество в том, что айсберг сдвинулся - теперь экосистема, которая до этого была закрыта глыбой, стала доступна для изучения.

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