В ночном клубе в США произошла перестрелка, есть раненые

По меньшей мере пять человек были ранены во время стрельбы в ночном клубе в городе Мемфис, штат Теннесси. Об этом сообщает телеканал FOX 13, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел около 3:00 утра по местному времени в ночном клубе "Purple Haze". Пострадавшие были госпитализированы. Полиция находится на месте происшествия.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook