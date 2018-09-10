В ночном клубе в США произошла перестрелка, есть раненые

10 сентября 2018 15:19

По меньшей мере пять человек были ранены во время стрельбы в ночном клубе в городе Мемфис, штат Теннесси. Об этом сообщает телеканал FOX 13, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел около 3:00 утра по местному времени в ночном клубе "Purple Haze". Пострадавшие были госпитализированы. Полиция находится на месте происшествия.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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