В ночном клубе в США произошла перестрелка, есть раненые
10 сентября 2018 15:19 92
По меньшей мере пять человек были ранены во время стрельбы в ночном клубе в городе Мемфис, штат Теннесси. Об этом сообщает телеканал FOX 13, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Инцидент произошел около 3:00 утра по местному времени в ночном клубе "Purple Haze". Пострадавшие были госпитализированы. Полиция находится на месте происшествия.
Обстоятельства случившегося выясняются.
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